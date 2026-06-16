تركيا تعارض تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط مع العراق

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أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول تركي كبير إن تركيا لا تريد تمديد الاتفاقية القائمة مع العراق بشأن خط أنابيب النفط "كركوك-جيهان" وفق البنود الحالية، وذلك بعدما طلبت بغداد من أنقرة تمديدها عاماً على الأقل لإتاحة الوقت لإجراء مزيد من المحادثات.

ومن المقرر أن يحل أجل اتفاقية خط أنابيب الخام بين تركيا والعراق في 27 تموز/يوليو المقبل، ولا تزال بغداد وأنقرة تناقشان مسودة اتفاقية جديدة، ويعود تاريخ الاتفاقية، التي تنظم التصدير عبر خط الأنابيب، إلى عقود مضت.

ورداً على سؤال عن طلب العراق تمديد الاتفاقية، قال المسؤول التركي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه "لا فائدة من تمديد اتفاقية خضعت للتحكيم"، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويعتبر ميناء جيهان منفذاً حيوياً لتصدير النفط العراقي، إذ يتأثر ميناء البصرة النفطي الرئيسي في العراق بإغلاق مضيق هرمز منذ بدء الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير الماضي.

وفي العام الماضي، أعلنت تركيا إنهاء الاتفاقية المتعلقة بخط الأنابيب، وطلبت تجديدها وفق بنود جديدة، وتضمن اقتراح أنقرة آلية لضمان الاستخدام الكامل لخط الأنابيب، وخيارات أخرى، مثل تمديده إلى جنوب العراق.

وتوقف عمل خط الأنابيب لعامين ونصف العام بعد أن قضت محكمة تحكيم بأن تدفع أنقرة تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار عن صادرات عراقية غير مصرح بها تلقتها تركيا بين 2014 و2018، واستؤنفت التدفقات عبر خط الأنابيب في أواخر العام الماضي.

وهناك أيضاً قضية تحكيم ثانية تغطي الفترة من 2018 فصاعداً، وقضية معروضة أمام محكمة أميركية تتعلق بإنفاذ حكم التحكيم.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب نحو 1.5 مليون برميل يومياً، لكنه يعمل بأقل من هذه القدرة بكثير بسبب مشكلات بعضها أمنية، وأظهرت بيانات شحن أن صادرات الخام من كركوك إلى تركيا بلغت 177 ألف برميل يومياً في نیسان/ أبريل الماضي.





المصدر: العربیة