وزير إسرائيلي يُجرّد الفلسطينيين من السيطرة على الموقع المقدس في الخليل

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء 16 حزیران/یونیو 2026، أنه جرّد الفلسطينيين من سلطتهم على موقع الحرم الإبراهيمي، المعروف لدى المسلمين بالمسجد الإبراهيمي، في الضفة الغربية.

وقد لاقت هذه الخطوة، التي نقلت إدارة الموقع إلى لجنة إسرائيلية يسيطر عليها الوزير اليميني المتطرف، إدانة سريعة من السلطة الفلسطينية.

وفي بيان نشره على قناته في تطبيق تيليجرام، قال سموتريتش إن الموقع لن يخضع بعد الآن لإدارة بلدية مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وأضاف سموتريتش: "معنى هذا القرار أن العديد من الصلاحيات التي مُنحت سابقًا في الخليل وفي المواقع المقدسة - بما في ذلك أساس وجودنا، الحرم الإبراهيمي - لم تعد تحت سيطرة بلدية الخليل".

وقد نشر سموتريتش تصريحاته أثناء حضوره فعالية بمناسبة وضع حجر الأساس لمستوطنة إسرائيلية جديدة قرب الخليل.

قال سموتريتش، وفقًا لمقاطع فيديو من الحفل نشرها حزبه: "هذه خطوة تتجاوز مجرد التخطيط، إنها خطوة نحو السيادة العملية والحكم الرشيد".

يقع كهف البطاركة داخل منطقة H2، وهي منطقة تسيطر عليها إسرائيل في المدينة، وتضم نحو 40 ألف فلسطيني إلى جانب حوالي 200 عائلة من المستوطنين الإسرائيليين.

يُقدّس الكهف لدى اليهود والمسلمين والمسيحيين على حد سواء باعتباره مدفن إبراهيم عليه السلام وغيره من آباء الأنبياء.

أبقى بروتوكول عام 1997 إدارة معظم المجمع في أيدي الفلسطينيين، وهو ترتيب يقول مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل قلّصته تدريجيًا في السنوات الأخيرة.

قال يوناتان مزراحي، المدير المشارك لمنظمة "السلام الآن"، وهي منظمة مراقبة الاستيطان الإسرائيلية، لوكالة فرانس برس: "ما فعله سموتريتش هو سيطرته على المجلس الأعلى للتخطيط، الذي عقد اجتماعاً يوم الأربعاء الماضي قرر فيه نقل هذه المسؤوليات في الخليل من بلدية الخليل الفلسطينية إلى إسرائيل".

وتؤكد محاضر اجتماع التخطيط هذا القرار.

وقد رفضت السلطة الفلسطينية في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، هذه الخطوة رفضاً قاطعاً.

وصرح مكتب عباس قائلاً: "إن مثل هذه الإجراءات الأحادية مرفوضة ومدانة، وتُعدّ انتهاكاً للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، فضلاً عن كونها خرقاً للقانون الدولي".

ويواجه سموتريتش، وهو مستوطن أيضاً، انتقادات متزايدة من المجتمع الدولي لكونه من أشدّ المؤيدين لضم الضفة الغربية.

وقد كان توسيع المستوطنات سياسةً مُتبعة في ظل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إلا أنها تسارعت وتيرتها في ظل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المدعوم من حلفاء اليمين المتطرف مثل سموتريتش.

يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي الآن في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، في مستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، من بين حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني.



المصدر: فرانس برس