شركات النفط تستأنف عملها في إقليم كوردستان الأسبوع المقبل

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أربيل (كوردستان 24)- كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، شيروان دوبرداني، عن تطورات أمنية واقتصادية بارزة تتعلق بإقليم كوردستان، مؤكداً صدور ضمانات رسمية لشركات النفط بالتزامن مع التوجه لنشر منظومة دفاع جوي في العاصمة أربيل.

وقال دوبرداني، في تصريحاتٍ لـ كوردستان 24"، إن رئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي قدّم ضمانات أمنية مكتوبة وعبر كتاب رسمي إلى شركات النفط العاملة في الإقليم لضمان سلامة واستمرارية عملياتها.

وعلى الصعيد الأمني، أشار النائب العراقي إلى أنه تقرر نشر وتثبيت منظومة متطورة للدفاع الجوي في أربيل.

لافتاً إلى أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أبدى موافقته الرسمية على نصب وتفعيل هذه المنظومة لحماية الأجواء والمنشآت الحيوية.

وفي الملف الاقتصادي، زفّ دوبرداني بشرى قريبة حول قطاع الطاقة، معلناً أن شركات النفط ستستأنف عمليات الإنتاج مجدداً خلال الأسبوع المقبل بعد فترة من التوقف.

وأوضح أن الخطة التشغيلية للمرحلة الأولى ستشهد إنتاج نحو 200 ألف برميل من النفط يومياً، على أن يرتفع سقف الإنتاج تدريجياً في المراحل اللاحقة.