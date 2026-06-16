محافظ أربيل يستقبل محافظ بغداد لبحث تعزيز التعاون بين العاصمتين

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أربيل (كوردستان24)- استقبل محافظ أربيل، أوميد خوشناو، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 حزيران 2026، في مطار أربيل الدولي، محافظ بغداد عطوان العطواني والوفد المرافق له، بحضور عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سفين ياسين.

وخلال اللقاء، رحّب محافظ أربيل بالوفد الزائر، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة، ومؤكداً أهمية تطوير وتعزيز أطر التعاون الرسمي بين أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، وبغداد، عاصمة العراق الاتحادي، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تبادل الخبرات بين الجانبين.

من جانبه، أعرب محافظ بغداد عن شكره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً استعداد محافظة بغداد لتوسيع مجالات العمل والتنسيق المشترك مع محافظة أربيل في مختلف القطاعات، بما يعزز التعاون المؤسسي ويدعم جهود التنمية والخدمات في المدينتين.