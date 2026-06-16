نيجيرفان بارزاني ومظلوم عبدي يبحثان أوضاع الكورد في سوريا

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أربيل (كوردستان 24)- اجتمع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، 16 حزيران 2026، مع مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع التطورات السياسية والأمنية في سوريا والمنطقة وأوضاع الكورد والمكونات فيها ومساعي حل المشاكل والتفاهم بين الأطراف الكوردية والتنسيق والتعاون بينها وبين دمشق.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار الحوار وحفظ الاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة، وشكل التباحث بشأن سبل مواجهة الإرهاب وتعزيز التنسيق في سبيل حفظ الأمن محوراً آخر للاجتماع.