مجتمع

بالصور | بفرح ودموع.. ضيوف الرحمن يتوجهون لمزدلفة ويستعدون إلى منى

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أبدى الحجاج سعادتهم الغامرة لتمكنهم من أداء الفريضة هذا العام
أبدى الحجاج سعادتهم الغامرة لتمكنهم من أداء الفريضة هذا العام
الشرق الاوسط حجاج مكة المكرمة ضيوف الرحمن

أربيل (كوردستان 24)- استقر ضيوف الرحمن على جبل عرفات اليوم الجمعة لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج بعد عامين قيد فيهما تفشي فيروس كورونا من عدد الحجاج بصورة كبيرة.

ومع شروق الشمس، توافد نحو مليون حاج على جبل عرفات، فيما انشغل كثيرون بالتلبية والاستغفار والدعاء، كما أبدوا سعادتهم الغامرة لتمكنهم من أداء الفريضة هذا العام.

وهذا العام، بلغت حصة إقليم كوردستان من نسبة الحجاج 2120 حاجّاً من بين نحو مليون شخص إجمالي حجاج بيت الله الحرام من أنحاء العالم كافة.

وبعد أن وصلوا إلى عرفات، جلس الحجاج وصلى البعض وانهمرت دموع آخرين والتقط البعض صورا لتوثيق هذه اللحظات المهمة في حياتهم.

كما توجّه بعض الحجاج إلى مسجد نمرة حتى يضمنوا أماكن لهم للاستماع إلى خطبة عرفات التي سيلقيها الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي.

وانتقل الحجاج مع حلول الغروب إلى مزدلفة لجمع الجمرات ثم يتوجهون إلى منى لرميها غدا السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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