العراق يرحب بمقتل الظواهري

أربيل (كوردستان 24)- أكَّد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، أنَّ العراق يرحِّب بمقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري، فيما أشار الى ضرورة الضغط على القاعدة وداعش.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأعرجي، استقبل السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي، وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والتعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب".

وأعرب الأعرجي، عن "ترحيب العراق بمقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري"، مشيراً إلى "ضرورة أن يستمر الضغط على تنظيمي القاعدة وداعش، لتخليص العالم من شر الإرهاب وإجرامه".

وأبدى الأعرجي ايضاً "ترحيب العراق بتمديد الهدنة في اليمن"، لافتاً الى أن "العراقيين قادرون على حل مشكلاتهم السياسية، كونها شأناً داخلياً عراقياً".

وأكد "العمل لتهيئة ظروف حوار وطني ضمن وفاق عراقي يحقن الدم العراقي، ويحافظ على العراق الموحد".

من جانبها، أكدت السفيرة الأميركية، أن "بلادها تتطلع إلى تشكيل حكومة عراقية قوية قادرة على الحفاظ على سيادتها ومنفتحة على المجتمع الدولي"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة لن تتدخل في اختيار الشعب العراقي وأنه يعود للعراقيين وحدهم".

واعربت، عن أملها بأن "تتعدى العلاقة بين البلدين التعاون الأمني إلى علاقة أكثر تطوراً في الجوانب التجارية والاقتصادية والصحية"، مشددة على "التزام بلادها بالعمل مع أي حكومة عراقية قوية يختارها العراقيون".