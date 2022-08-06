مقتل جندي تركي داخل الأراضي العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها داخل الأراضي العراقية خلال اشتباكات جرت بينهم وبين مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها اليوم السبت "ان الرقيب رشاد أرغين أصيب بجروح بالغة جراء تعرضه لنيران حزب العمال الكوردستاني في منطقة عملية "المخلب القفل".

وأضاف البيان "ان الجندي التركي قد فقد حياته بعد اصابته بجروح بالغة ونقله الى المستشفى".

وقال مراسل كوردستان 24 "ان اشتباكات مسلحة وقعت يوم أمس بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني في عدة قرى تابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك".

وكانت تركيا قد أطلقت عملية "المخلب القفل" ضد مسلحي حزب العمال الكوردستاني في 18 نيسان/ابريل الماضي،في مناطق متينا وأفشين وباسيان شمال محافظة دهوك.