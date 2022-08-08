برهم صالح: العراق بحاجة إلى "إصلاح شامل"

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين إن العراق يحتاج إلى إصلاح شامل يحقق الأمن والازدهار للعراقيين كافة.

وقال صالح في بيان أصدره بمناسبة حلول ذكرى عاشوراء "ما أحوجنا اليوم إلى استلهام العبر والمعاني من هذه الذكرى الخالدة، وأن نستنهض الهمم ونوحد الصفوف ونتكاتف تحت سقف الوطن في الإصلاح وخدمة أبناء شعبنا الصابر الذي يستحق كل خير وأمان وازدهار".

وشدد صالح على ضرورة العمل "في سبيل دولة مقتدرة تعليق بالعراق وشعبه"، وأشار إلى أن العراق "يحتاج إلى إصلاح شامل".

ويعاني العراق منذ عشرة أشهر جموداً سياسياً غير مسبوق بسبب النزاع على تشكيل الحكومة، مما أخّر إقرار موازنة للعام الجاري.