لجنة تظاهرات التيار الصدري تعلق اعمالها

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة المشرفة على تظاهرات التيار الصدري اليوم الإثنين، انتهاء "تكليفها" وتعليق أعمالها، وذلك بعد قرار رئيس التيار مقتدى الصدر، اعتزال العمل السياسي.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب، "الى الاخوة المعتصمين الكرام، بعد انتهاء التكليف المبارك نعتذر ان كان لدينا تقصير في الايام السابقة وقد حافظنا على السلمية طيلة الفترة الماضية والان نمتثل لقرار السيد مقتدى الصدر بتعليق عمل اللجنة والله خير حافظ ومعين".

من جهته افاد المكتب الخاص للصدر في بيان، بأنه "يمنع منعاً باتًا التدخل في جميع الأمور السياسية والحكومية والإعلامية ورفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية واستخدام أي وسيلة إعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي بإسم التيار الصدري".

وفي وقت سابق من اليوم اعلن الزعيم الشيعي ورئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي واغلاق كافة المؤسسات.