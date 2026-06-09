وزير النقل التركي: لجنة رباعية مع السعودية لتسريع الربط السككي

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أربيل (كوردستان24)- قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن هناك توجه لتشكيل لجنة رباعية تضم وزراء النقل في تركيا والسعودية والأردن وسورية لمتابعة خط السكك الحديدية وتنسيق الخطوات التنفيذية للمشروع.

وكانت السعودية وتركيا وقعتا اليوم في الرياض مذكرتي تفاهم في مجالي النقل البري والربط الحديدي، في خطوة تستهدف تعزيز الربط اللوجستي بين البلدين وتطوير ممرات النقل الإقليمية.

الوزير التركي أكد أن الجانبين درسا سبل الربط بين البلدين عبر الأراضي السورية والأردنية، قائلا: "إذا تمكنا من استكمال الدراسات التفصيلية اللازمة، فسنكون قادرين على بدء تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن".

وحدد الموعد الزمني لإنهاء تنفيذ مشروع الربط السككي بين السعودية وتركيا، في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، في حال البدء في تنفيذ المشروع.

وأضاف أورال أوغلو، خلال مباحثات مع الجانب السعودي، أن البلدين ناقشا مشروع خط السكك الحديدية الذي يربط تركيا بسورية والأردن وصولا إلى السعودية، مشيرا إلى أن السعودية أنجزت شبكتها الحديدية حتى الحدود الأردنية، فيما أكملت تركيا شبكات السكك الحديدية حتى الحدود السورية.

وقال إن هناك العديد من الأعمال التي يتعين البدء بها في كل من سورية والأردن لاستكمال الربط السككي، مؤكدا أهمية تسريع الإجراءات والدراسات الفنية من أجل المضي قدما في المشروع.

تأتي مذكرة التفاهم في إطار مساعي السعودية لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع النقل السككي، بما يسهم في دعم خدمات نقل الركاب، والارتقاء بجودة الخدمات التشغيلية، ودعم كفاءة سلاسل الإمداد، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030، الرامية إلى ترسيخ مكانة السعودية مركزًا لوجستيًّا عالميًّا يربط القارات الثلاث.

تهدف إلى تطوير التعاون في مجالات مواصفات وتقنيات السكك الحديدية والابتكارات المرتبطة بها، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في أفضل الممارسات المتعلقة بتصميم وتشغيل وصيانة مشاريع السكك الحديدية، إلى جانب تطوير الجوانب الهندسية والبنية التحتية ومعايير السلامة، ودعم التكامل في منظومة النقل، والعمل على الحد من التأثيرات البيئية للقطاع السككي.

تشمل مجالات التعاون دعم أنشطة البحث والتطوير والاستكشاف، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتبني الابتكارات الحديثة بما يسهم في تطوير قطاع السكك الحديدية بالمملكة وتحسين أدائه التشغيلي.

وتمتلك السعودية خط الرياض - القريات هو أطول مسار لقطارات الركاب التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، حيث يمتد لمسافة تتجاوز 1200 كيلومتر ليربط العاصمة بمنطقة الحدود الشمالية على بعد نحو 30 كيلو متر من الحدود الأردنية.

المصدر.. الاقتصادية