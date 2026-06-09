عراقجي: القوات الأجنبية في المنطقة معرضة لخطر الوقوع في مرمى تبادل النيران

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أربيل (كوردستان24)- اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الثلاثاء أن القوات الأجنبية المنتشرة في المنطقة معرضة دائما لخطر الوقوع في مرمى تبادل النيران، وذلك بعد اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران بإسقاط مروحية أميركية فوق مضيق هرمز وتوعده بالرد.

وقال عراقجي في منشور على منصة إكس إن "مضيق هرمز ليس مياها دولية بل مشتركا بين إيران وعمان، ويقع على بعد آلاف الأميال من السواحل الأميركية". أضاف "قواتنا المسلحة القوية في حال تأهب دائم لأي انتهاك لأجواء إيران أو أراضيها أو مياهها. القوات الأجنبية المنتشرة قرب أراضينا معرضة دائما لخطر الوقوع ضحية أخطائها البشرية، الحوادث العرضية، أو في مرمى تبادل النيران".

AFP