نيجيرفان بارزاني يلتقي نادية مراد ويبحث معها ملف المفقودين الإيزيديين

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء مع الناشطة الإيزيدية نادية مراد ملف المفقودين الإيزيديين.

وارتكب تنظيم داعش واحدة من أسوأ المجازر بحق الإيزيديين في أعقاب اجتياحه بلدة سنجار التي تعد موطنهم التاريخي في آب أغسطس 2014. وقتل مسلحو التنظيم الآلاف من الرجال واقتادوا النساء والأطفال إلى مناطق سيطرتهم آنذاك في سوريا والعراق.

ومنذ عام 2014 وحتى الآن، أُعلن عن تحرير ما يصل الى نصف عدد المخطوفين من الإيزيديين من إجمالي عددهم البالغ أكثر من ستة آلاف شخص معظمهم نساء وأطفال.

وكتب نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر "التقيت اليوم الناشطة الإيزيدية نادية مراد. تباحثنا بشأن آلاف الإيزيديين الذين ما زالوا مفقودين، وأهمية التنسيق فيما يتعلق بجهود إنقاذهم".

Today I met with Yezidi Activist Nadia Murad. We discussed the thousands of still missing Yezidis and importance of coordinating rescue efforts. We also spoke about the situation in Sinjar, and her efforts to help survivors of genocide. pic.twitter.com/lQKSGNjbYD