ضربة مزدوجة تهدد برشلونة.. رافينيا أحدث الصدمات قبل الكلاسيكو

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصبح البرازيلي رافينيا نجم برشلونة أحدث صدمات الفريق الكتالوني قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد بعد نحو 48 ساعة في ملعب "سانتياغو برنابيو" بالجولة العاشرة للدوري الإسباني يوم الأحد.

وكان برشلونة يأمل في استعادة خدمات رافينيا بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات الماضية.

لكن تقارير صحفية كشفت خلال الساعات الماضية أن رافينيا لن يلعب الكلاسيكو.

وأضافت أن اللاعب البرازيلي شعر بانزعاجات في نهاية حصة التدريب يوم أمس، ولم يتمكّن من إكمال المران.

وأشارت التقارير إلى أن رافينيا لم يتدرّب مع المجموعة، ليصبح من المتوقع غيابه عن الكلاسيكو بعد ظهور مشاكل بدنية جديدة

وفي سياق متصل، فإن الضربة قد تكون مزدوجة، حيث غاب المدافع الفرنسي جول كوندي عن مران برشلونة الجماعي أمس الخميس، بعد تعرّضه لضربة خفيفة.

وغاب كوندي عن التدريبات الجماعية للبارسا لليوم الثاني على التوالي، وتدرب وحيداً في الصالة الرياضية.

وحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه إذا لم تتحسن حالة كوندي خلال الساعات المقبلة، فإن برشلونة سيضطر إلى البحث عن بدائل دفاعية لتغطية مركزه في الجهة اليمنى.

وفي حال تأكد إصابة رافينيا وكوندي، فإنهما سينضمان بذلك لقائمة الغائبين عن برشلونة في الكلاسيكو، والتي تشمل خوان غارسيا وروبرت ليفاندوفسكي وداني أولمو بجانب غافي ومارك أندريه تير شتيغن.

يذكر أن برشلونة يدخل الكلاسيكو وهو يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف ريال مدريد المتصدر.