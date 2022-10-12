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بالفيديو | مجلس أمن إقليم كوردستان: "وهاب حلبجيي" أمر باغتيال هاوكار عبد الله

أُصيب في الحادث أربعة من أفراد أسرته بينهم طفلان
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صورة للحادث
صورة للحادث
کوردستان مجلس أمن إقليم كوردستان هاوكار الجاف تحقيقات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان مساء اليوم الأربعاء نتائج التحقيق في حادثة اغتيال ضابط في وكالة الحماية والمعلومات/ المعلومات التابعة للمجلس.

واُغتيل الضابط هاوكار عبد الله رسول وأصيب أربعة من أفراد أسرته بانفجار عبوتين لاصقتين مثبتتين في سيارته في حي سربستي بمدينة أربيل.

وقال مجلس أمن كوردستان في بيان إن مفارزه الأمنية اعتقلت ستة متهمين ضمن خلية مؤلفة من 10 أشخاص كانت قد خططت للعمل الإرهابي بأمر مباشر من مسؤول "مكافحة الإرهاب" في السليمانية وهاب حلبجيي، ومسؤول "الاستخبارات" لديه كارزان محمد رشيد.

وأضاف أن التحقيقات أثبتت أن عملية اغتيال هاوكار الجاف نُفذت بأمر مباشر من "وهاب حلبجي" وفريقه التابع لمكافحة إرهاب السليمانية.

وأشار إلى أن المتهمين استخدموا أربع سيارات لمراقبة العقيد هاوكار وتحركاته، ثم لصقوا عبوتين أسفل سيارته، وبعد تنفيذ الاغتيال فر أربعة متهمين إلى محافظة السليمانية.

ودعا المجلس في بيانه السلطات المختصة في السليمانية إلى تسليم المطلوبين وفق الإجراءات القضائية الأصولية، وبطلب من المحكمة.

وعرض المجلس اعترافات مصورة للمتهمين، كما بث لقطات مصورة من كاميرات المراقبة تظهر لحظة اغتيال الضابط هاوكار.

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