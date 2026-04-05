القصاص لضحايا سنجار.. الإعدام لـ"داعشي" أدين بخطف الإيزيديات وقتل الرجال

منذ 16 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بـ الإعدام بحق مجرم ينتمي لكيان داعش الإرهابي، أدين بالمشاركة في أبشع الجرائم التي شهدها قضاء سنجار عام 2014.

المجرم تورط في عمليات خطف النساء الإيزيديات وقتل الرجال، في محاولة يائسة لزعزعة أمن الوطن وبث الرعب في نفوس المواطنين.

وبحسب بيان صادر من مجلس القضاء الاعلى العراقي، هذا الحكم جاء استناداً لقانون مكافحة الإرهاب، وبالاستدلال لأول مرة بأحكام قانون الناجيات_الإيزيديات، ليؤكد أن دماء الأبرياء لن تذهب سدى وأن القانون هو الحصن المنيع لحقوق المكونات كافة.