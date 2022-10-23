اقتصاد

كوردستان تمضي قدماً في "الانفتاح الاقتصادي" وتترقب زيارة وفد زراعي يوناني

يسعى إقليم كوردستان للاستفادة من تجارب المستثمرين اليونانيين في تسويق منتجاته ومحاصيله الزراعية المحلية
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وفد وزارة زراعة إقليم كوردستان في معرض يوناني - صورة: وزارة الزراعة
وفد وزارة زراعة إقليم كوردستان في معرض يوناني - صورة: وزارة الزراعة
کوردستان وزارة الزراعة بيكرد طالباني كوردستان اليونان

أربيل (كوردستان 24)- في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي لإقليم كوردستان، أجرت وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني زيارة إلى اليونان، وعقدت سلسلة لقاءات مع وزير الزراعة وكبار التجار والمستثمرين، على هامش أعمال معرض أكريكو الدولي.

وتكافح حكومة إقليم كوردستان للمضي قدماً في برنامج عملها الطموح الذي يركز على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات.

وقالت وزارة الزراعة والموارد المائية في بيان، إن بيكرد طالباني عقدت لقاء مع وزير الزراعة اليوناني على هامش المعرض، واتفقت معه على تشكيل لجنة مشتركة تهدف إلى "تعزيز العلاقات التجارية والتعاون المشترك" في تنمية القطاع الزراعي بين الجانبين.

وذكرت الوزارة الكوردستانية أن وزير الزراعة اليوناني سيجري زيارة إلى إقليم كوردستان بهذا الصدد. ولم يشر البيان إلى موعد محدد.

وعقدت طالباني عدة لقاءات منفصلة مع عدد من الشركات والمستثمرين العاملين في القطاع الخاص اليوناني، ووجهت إليهم الدعوة إلى زيارة إقليم كوردستان.

وقالت وزارة الزراعة إنها تسعى للاستفادة من التجارب اليونانية، ولا سيما فيما يتعلق بالاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي ومشاريع الري وبناء السدود.

كذلك يسعى إقليم كوردستان للاستفادة من تجارب المستثمرين اليونانيين في تسويق منتجاته ومحاصيله الزراعية المحلية، وفق البيان.

وكانت مجلس وزراء إقليم كوردستان قال في آخر اجتماع له إن عملية تسويق المنتجات المحلية ستنطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وشهدت إقليم كوردستان على مدى السنوات الثلاث الماضية طفرة في النمو الاقتصادي والاستثماري وتعزيز البنية التحتية في شتى القطاعات الحيوية.

ويوفر إقليم كوردستان الكثير من التسهيلات لمستثمريه المحليين والأجانب لإنجاز مشاريع إستراتيجية تصب في المصلحة العامة.

 

أحمد حاجي

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