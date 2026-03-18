لجنة تحري الهلال تجتمع لتحدد أول أيام عيد الفطر

أربيل (كورستان24)- دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، وسائل الإعلام إلى عدم التسرع في تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، والانتظار لحين صدور القرار الرسمي.

وأعلن نبز إسماعيل، المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في بيان موجه لوسائل الإعلام، أن اللجنة العليا لرؤية الهلال في الوزارة ستجتمع اليوم الأربعاء، 18 آذار 2026، بهدف تحديد أول أيام عيد الفطر.

وأشار البيان إلى دعوة المؤسسات الإعلامية لالتزام القرارات الرسمية لحكومة إقليم كوردستان والحفاظ على المهنية الصحفية، وعدم الاعتماد على أي مصادر أو شائعات أو الخوض في تحديد يوم العيد حتى صدور البيان الرسمي عن الوزارة.

وتجتمع اللجنة العليا لرؤية الهلال في وزارة الأوقاف سنوياً في نهاية شهر رمضان، بالتنسيق مع لجان فرعية في محافظات وإدارات الإقليم المستقلة لمراقبة الهلال، حيث يتم تحديد أول أيام العيد استناداً إلى الأدلة الشرعية ورؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام الأجهزة التقنية المتطورة.

يُذكر أن بعض وسائل الإعلام كانت تعلن في السنوات الماضية عن موعد العيد قبل صدور القرار الرسمي للوزارة، اعتماداً على قرارات دول الجوار أو تصريحات خبراء الفلك، مما كان يتسبب في إرباك وتشويش لدى المواطنين. لذا تؤكد وزارة الأوقاف باستمرار أن اللجنة العليا لرؤية الهلال هي المصدر الرسمي الوحيد والنهائي لإعلان العيد في إقليم كوردستان.