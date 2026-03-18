نوزاد شيخ كامل لـ كوردستان24: المستودعات مليئة بالأغذية وعلى المواطنين أن يطمئنوا

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- طمأن مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة بحكومة إقليم كوردستان المواطنين بوجود كميات هائلة من السلع والمواد الغذائية في المستودعات، مؤكداً أن عملية الاستيراد مستمرة دون توقف.

وصرح نوزاد شيخ كامل، مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة بإقليم كوردستان لشبكة (كوردستان24)، بأن فرقهم أجرت أكثر من 3000 زيارة ميدانية للمواقع التجارية، لا سيما الأسواق (الماركتات) ومحال بيع الألبان والمجازر، وأسفرت هذه المتابعات عن تسجيل نحو 200 مخالفة.

وأكد مدير عام التجارة عدم وجود أي خطر من نفاد السلع في المستودعات، قائلاً: "أثناء جولاتنا التفقدية، رأينا بأعيننا عشرات الشاحنات والحاويات وهي تدخل إقليم كوردستان وتفرغ حمولاتها".

وأوضح نوزاد شيخ كامل أن هذا الوضع يختلف عما كان عليه في زمن جائحة كورونا حين توقفت حركة التنقل والاستيراد، بل إن الحاويات وشاحنات المواد الغذائية تصل الآن يومياً وباستمرار عبر منافذ إبراهيم الخليل، وأم قصر، وعرعر، ويتم ملء المستودعات بها، لذا نطمئن المواطنين بأن إقليم كوردستان لن يواجه نقصاً في الغذاء.

وفي جانب آخر من حديثه، دعا مدير عام التجارة المواطنين إلى شراء السلع بقدر حاجتهم الفعلية فقط وعدم إحداث ازدحامات في الأسواق، مشيراً إلى أن المواطن نفسه قد يصبح أحياناً سبباً في ارتفاع الأسعار عندما يتهافت على الأسواق بشكل مفرط، مما يمنح الفرصة لبعض الكسبة والتجار لإخفاء السلع أو رفع أسعارها.

كما حذر نوزاد شيخ كامل من أن تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية في المنازل قد يؤدي إلى تلفها نتيجة غياب الظروف الملائمة للتخزين، لذا فمن الأفضل للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية فقط من الأسواق.