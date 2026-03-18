كركوك.. بين مطرقة الركود الاقتصادي وسندان المخاوف الأمنية

أربيل (كوردستان24)- في مدينة كركوك، لم يعد الحديث عن تحضيرات العيد هو الشاغل الأكبر للأهالي. فخلف مظاهر الزينة البسيطة، يختبئ واقع مرير يعيشه العمال وأصحاب المحال التجارية، حيث أثرت الظروف السياسية والأمنية المتوترة في المنطقة بشكل مباشر على لقمة عيشهم.



يقول أحد العمال في "مسطر" كركوك: "أقسم بالله في هذا الرمضان أنا شاهد على معاناة الجميع. أنا عامل، يمر عليّ أسبوع كامل ولا أجد عملاً إلا يوماً واحداً. الجيوب خالية، والناس يخشون العمل أو صرف ما لديهم في ظل هذه التقلبات".



ويضيف عامل آخر بمرارة: "لقد كنت جندياً في السابق، ولو بقيت لكنت الآن برتبة عميد، لكنني الآن عامل يومي ولا أجد عملاً. الحركة في السوق تراجعت بشكل كبير عما كانت عليه".

غلاء الأسعار والقدرة الشرائية.



لا يقتصر الأمر على قلة فرص العمل، بل يمتد إلى الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الأساسية. يوضح أحد التجار: "سعر كيس الأرز وصل إلى 65 ألف دينار، كيف سيتحمل المواطن البسيط هذا الغلاء؟ في السابق كان السعر معقولاً، أما الآن فالناس مجبرون على شراء الضروريات فقط وبكميات قليلة".

هاجس الحرب والأمن



بدلاً من مناقشة طقوس العيد، يهيمن الحديث عن "المسيرات" و"الصواريخ" على مجالس كبار السن في المدينة. يعبر المواطنون عن قلقهم الدائم من اتساع رقعة الصراع، حيث يقول أحد المسنين: "قلوبنا ليست مرتاحة، نخشى أن تصل نيران الحرب إلينا. لقد مررنا بظروف صعبة وهجرنا منازلنا عدة مرات في السابق، ولا نريد أن يتكرر ذلك".



أسواق خاوية



رغم اقتراب عيدي "رمضان" و"نوروز"، إلا أن الأسواق تبدو شبه خالية من المتسوقين. أصحاب محال الملابس والأحذية الذين كانوا يأملون بموسم جيد، يواجهون صدمة الواقع. يقول صاحب محل: "كنا نتوقع مبيعات تصل إلى 80%، لكن الواقع أن المبيعات لم تتجاوز 10%. الناس يفضلون توفير أموالهم لشراء الغذاء خوفاً مما هو آت".



جدير ذكره، بالإشارة إلى أن سماء المنطقة لم تعد تخلو من أصوات الطائرات والمسيرات، وهو ما جعل المستقبل يبدو "ضبابياً" بالنسبة لأهالي كركوك.

تقرير: هيمن دلو – كوردستان 24 - كركوك