الذهب يستقر مع تقييم المستثمرين لتداعيات صراع الشرق الأوسط

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ أي تحركات بينما يقيمون الأثر الاقتصادي للصراع الدائر في الشرق الأوسط قبيل صدور قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 5000.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 0243 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.1 % إلى 5004.60 دولار.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا إن مسار الذهب "سيعتمد إلى حد بعيد على التوجيهات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الاتحادي... وهل سيظل مجلس الاحتياطي يتطلع إلى خفض واحد لأسعار الفائدة (هذا العام) أم سيبدأ في استبعاد أي خفض على الإطلاق بسبب الوضع المتقلب للغاية في الشرق الأوسط".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثانية على التوالي عندما يعلن قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم. وظلت أسعار النفط مرتفعة، وأدت الهجمات الإيرانية على الإمارات إلى تفاقم المخاوف بشأن توقعات المعروض العالمي.

وقال وونج "قد نشهد انخفاضا طفيفا في أسعار النفط، ولكن مع استمرار وجود علاوة المخاطر الجيوسياسية، فقد يؤدي ذلك إلى بعض عمليات شراء الذهب بحثا عن صفقات مربحة". ولا يزال مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا لخمس شحنات النفط العالمية، مغلقا بشكل كبير مع تهديد إيران بمهاجمة الناقلات المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

وأدى إغلاق المضيق إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، ما زاد من الضغوط التضخمية من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع. وعادة ما تدعم الظروف التضخمية الذهب باعتباره وسيلة للتحوط، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وستجتمع أيضا البنوك المركزية في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو واليابان وكندا وسويسرا والسويد هذا الأسبوع في أول جلسات لها منذ بدء الحرب مع إيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 79 دولارا للأونصة. ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2118.70 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1601.63 دولار.