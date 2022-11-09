السويد تعتزم تغيير دستورها لتسهيل الانضمام إلى الناتو

أربيل (كوردستان 24)- يعتزم البرلمان السويدي إجراء تصويتٍ يهدف إلى تغيير دستور البلاد، لتسهيل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويعطّل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انضمام السويد وفنلندا إلى حلف (ناتو) منذ مايو أيار الماضي، ويتهمهما بإيواء ناشطين من حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب الكوردية.

وأوضح البرلمان السويدي أن هذا التغيير سيتيح "تقييد حرية تكوين جمعيات لجماعات متورطة في الإرهاب"، وهي إحدى النقاط التي طالبت بها تركيا للسماح لها بالانضمام إلى (الناتو).

وسيُسهّل التصويت الذي سيُنظّم في الـ 16 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، تنفيذ عملية ملاحقة أعضاء من حزب العمال الكوردستاني الذي تصنفه أنقرة ضمن لائحة الإرهاب.

وصادقت 28 دولة من أصل 30 في الحلف الأطلسي على انضمام السويد وفنلندا، بينما لم تصادق تركيا والمجر، إذ يتطلب منح عضوية ناتو، موافقة كافة أعضائه.

وفي وقتٍ سابق، أعلن وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستورم، أن بلاده يجب أن "تنأى بنفسها" عن وحدات حماية الشعب الكوردية.

يأتي ذلك، في وقتٍ تعهّد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أن بلاده ستستجيب للمخاوف التي أعربت عنها تركيا في حربها ضد الإرهاب، لإزالة كل العقبات أمام انضمامها إلى (ناتو).

جاء ذلك، خلال لقاء كريسترسون أمس الثلاثاء بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال إن اجتماعا آخر سيعقد "نهاية هذا الشهر" في استوكهولم، معرباً عن أمله في رؤية صورة "أكثر إيجابية".