رويترز: اندلاع حريق في السفارة الأمريكية بالرياض عقب استهدافها بمسيرات

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- هزت سلسلة من الانفجارات العنيفة الحي الدبلوماسي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة غطت سماء المنطقة. وتأتي هذه التطورات في ظل توتر إقليمي غير مسبوق، عقب بدء إيران هجمات استهدفت دولاً في الخليج رداً على اغتيال مرشدها الأعلى.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أربعة شهود عيان في الرياض تأكيدهم سماع دوي انفجارين قويين، تلاهما مشاهدة أعمدة الدخان وهي تتصاعد فوق الحي الدبلوماسي، الذي يضم مقار البعثات الدبلوماسية وسكن الدبلوماسيين الأجانب. وأفاد أحد سكان المنطقة – طلب عدم الكشف عن هويته – قائلاً: "سمعت دوي انفجارين متتاليين، ثم رأيت دخاناً كثيفاً يغطي سماء الحي".

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر في الجيش السعودي أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرات مسيرة (درون) في أجواء الحي الدبلوماسي. وأكدت المصادر تزامن أصوات الانفجار مع تصاعد الدخان من مقر السفارة الأمريكية في الرياض.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الدفاع السعودية بياناً أكدت فيه نجاح القوات الجوية في اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين وجهتا صوب السفارة الأمريكية.

ويأتي هذا التصعيد الخطير في أعقاب موجة من الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول المنطقة، والتي وصفتها طهران بأنها "عمليات انتقامية" رداً على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت الأراضي الإيرانية في وقت سابق.