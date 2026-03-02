حكومة كوردستان تُعلن تسهيلات لعودة مواطني الإقليم العالقين عبر "تأشيرة ترانزيت" تركية

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن حزمة إجراءات وتسهيلات جديدة تهدف لإغاثة المواطنين العالقين خارج البلاد والراغبين في العودة إلى الإقليم، وذلك في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة وما ترتب عليها من تعطل في حركة الملاحة الجوية.

وذكرت الدائرة في بيان رسمي، أن رئاسة حكومة إقليم كوردستان وجهت كلاً من وزارة الداخلية ودائرة العلاقات الخارجية باتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل حركة المواطنين المتواجدين في الخارج والراغبين في العودة، بالإضافة إلى المواطنين داخل الإقليم الساعين للعودة إلى أماكن إقامتهم الدولية.

وأكد البيان نجاح دائرة العلاقات الخارجية في التنسيق مع السلطات التركية للحصول على موافقات رسمية تمنح بموجبها تركيا "تأشيرة ترانزيت" (Transit Visa) لمدة خمسة أيام للمواطنين الكوردستانيين في أي مكان حول العالم.

وستسمح هذه التأشيرة للمسافرين بالعبور عبر الأراضي التركية بنظام الترانزيت للوصول إلى إقليم كوردستان براً أو جواً.

ودعت الدائرة المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات الاستثنائية إلى اتباع الإجراءات والضوابط المحددة (التي تلي هذا البيان) لضمان انسيابية عبورهم وتأمين عودتهم بسلام.

وفيما يأتي نصي البيان:

بيان صادر عن دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان

أيها المواطنون الأعزاء، إثر التوترات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة وتعطل الرحلات الجوية، وبهدف تقديم التسهيلات وإغاثة المواطنين العالقين خارج البلاد والراغبين في العودة إلى إقليم كوردستان، وكذلك المواطنين المتواجدين داخل الإقليم والراغبين في العودة إلى أماكن إقامتهم في الخارج؛ وجهت حكومة إقليم كوردستان كلاً من وزارة الداخلية ودائرة العلاقات الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.

وفي هذا الإطار، تمكنت دائرة العلاقات الخارجية من الحصول على موافقة دولة تركيا لمنح "تأشيرة ترانزيت" (Transit Visa) لمدة خمسة أيام للمواطنين أينما كانوا خارج البلاد، لتمكينهم من العودة إلى إقليم كوردستان عبر الأراضي التركية بنظام الترانزيت.

وللاستفادة من هذه التسهيلات، يرجى اتباع الإجراءات التالية:

أولاً: تعبئة الاستمارة الإلكترونية (أونلاين) لغرض تقديم المساعدة لكم. وفي حال وجود أي استفسار، يرجى الاتصال بالخطوط الساخنة المذكورة أدناه:

[رابط الاستمارة: https://forms.gle/E3zcfaVPFzc1VKbx9]

الخطوط الساخنة:

9647508035680+

9647508035681+

(تتوفر تطبيقات واتساب، فايبر، وتيليجرام على هذه الخطوط).

ثانياً: بعد إبلاغكم من قبل فريق الخطوط الساخنة، يرجى مراجعة أقرب بعثة دبلوماسية تركية (قنصلية أو سفارة) في الدول التي علقتم فيها؛ حيث سيتم منحكم تأشيرة ترانزيت لمدة (5) أيام للعودة إلى تركيا، ومن ثم التوجه براً إلى إقليم كوردستان.

ثالثاً: للاستفادة من هذه التسهيلات، يجب أن يتم حجز تذكرة العودة إلى تركيا عبر إحدى الخطوط الجوية التركية، ولا فرق في ذلك بين أي من المطارات التركية.

أيها المواطنون الأعزاء، يرجى التأكد من النقاط التالية:

تأكد من حجز تذكرتك قبل مراجعة القنصلية للحصول على التأشيرة، حيث يُشترط أن تكون التذكرة صادرة عن خطوط جوية تركية للاستفادة من هذه التسهيلات.

تأكد من مراعاة الفترة الزمنية الكافية بين حجز التذكرة واستلام التأشيرة، علماً أن مدة التأشيرة هي (5) أيام فقط.

يجب ألا تكون أسماء المتقدمين بطلب التأشيرة مدرجة ضمن قائمة الممنوعين من دخول تركيا، وألا تكون لديهم أي سوابق قانونية في تلك الدولة.

في حال كنت تحمل جواز سفر "دومينيكا" أو أي جواز سفر آخر، يجب عليك اصطحاب جواز السفر العراقي عند مراجعة البعثات الدبلوماسية للاستفادة من هذه التسهيلات، حيث أن هذا الإجراء يشمل حصراً حاملي جواز السفر العراقي.

نود إعلامكم بأن هذه التسهيلات مؤقتة، وتستمر فقط لحين إعادة فتح الأجواء العراقية وأجواء إقليم كوردستان.

يرجى في حال حدوث أي مشكلة التواصل عبر الخطوط الساخنة لغرفة العمليات في وزارة الداخلية/ مركز التنسيق المشترك للأزمات (JCC) ودائرة العلاقات الخارجية. وعند وصولكم إلى منفذ "إبراهيم الخليل" الحدودي، ستقوم حكومة إقليم كوردستان عبر فرقها المختصة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لكم.

أما بخصوص المواطنين المتواجدين في مناطق لا يمكن حل مشكلاتهم عبر تأشيرة تركيا، فإننا نؤكد لكم بأننا سنكثف جهودنا ولن نتوقف حتى نضمن عودة آخر مواطن.