عراقجي: اللوبيات الموالية لإسرائيل تتحمل مسؤولية دماء الأمريكيين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، انتقادات حادة للسياسات الأمريكية، مؤكداً أن واشنطن انخرطت في حرب "بلا مبرر" تغليباً للمصالح الإسرائيلية. وشدد عراقجي على أن ما يُروج له بشأن "التهديد الإيراني" ليس سوى "أسطورة" لا وجود لها على أرض الواقع.

وفي تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء، 3 آذار 2026، عبر منصة "إكس"، أشار عراقجي إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، معتبراً إياها تأكيداً على أن ما يجري حالياً هو "حرب اختيارية" أشعلتها الولايات المتحدة استجابةً لرغبات وتوجهات تل أبيب.

وقال عراقجي: "العالم يدرك الآن أن التورط الأمريكي جاء فقط لإرضاء إسرائيل، ولم يكن هناك أي خطر حقيقي من جانب إيران؛ بل هي مجرد سردية طورها خصوم طهران لإيجاد ذرائع للهجمات".

وحمّل وزير الخارجية الإيراني مسؤولية إراقة دماء الجنود الأمريكيين والمواطنين الإيرانيين على حد سواء لما وصفهم بـ "أنصار إسرائيل أولاً" (Israel Firsters). وأوضح أن اللوبيات الموالية لإسرائيل داخل الولايات المتحدة هي من توجّه القرارات السياسية، وتضع مصالح إسرائيل فوق الأمن القومي الأمريكي وحياة المواطنين، مما دفع واشنطن نحو صراع دموي لا طائل منه.

وفي ختام رسالته، دعا عراقجي الشعب الأمريكي إلى "استعادة بلادهم" من هيمنة تلك الأطراف، معتبراً أن الأمريكيين يستحقون وضعاً أفضل من الواقع الذي فرضته هذه السياسات عليهم.