الإعلام الأمني: معالجة طائرة مسيّرة حاولت الاقتراب من محيط سجن أبو غريب

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، معالجة طائرة مسيّرة حاولت الاقتراب من محيط سجن أبو غريب ببغداد.

وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن في بيان له اليوم الثلاثاء 3 اذار 2026، أن "الدفاعات الجوية تمكنت من معالجة طائرة مسيّرة حاولت الاقتراب من محيط سجن أبو غريب، حيث تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة دون تسجيل أي خروقات تُذكر".

وأضاف، أن "سجن أبو غريب لا يوجد بداخله أي من سجناء قضايا الإرهاب"، مؤكدا أن "الوضع الأمني مستقر بالكامل".

ودعا رئيس خلية الإعلام الأمني إلى اعتماد المعلومات الصادرة عنها حصراً، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة.