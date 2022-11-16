موسیقی

حاتم العراقي يحيي حفلا موسيقيا في أربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان حاتم العراقي حفلة اربيل

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يحيي الفنان العراقي الشهير، حاتم العراقي حفلاً غنائياً في أربيل، خلال الشهر المقبل.

وقالت منظمة الحفل ليلى جمال كمال، ان حفلة الفنان حاتم العراقي، ستجري بمناسبة اعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، في يوم 25-12-2022 في قاعة وايت هال في أربيل.

واضافت ليلى ان "حاتم العراقي لم يقم أي حفلات في العراق وإقليم كوردستان منذ فترة طويلة، و بهذه المناسبة اعرب عن سعادته البالغة لأنه سيقيم حفلًا لجمهوره في أربيل".

وحاتم العراقي بـ "عندليب العراق"، من مواليد بغداد عام 1969، أصدر أكثر من 30 ألبوماً و يعتبر احد اشهر الفنانين العراقيين في تسعينيات القرن الماضي.

 

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