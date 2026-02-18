إقامة حفل موسيقي وغنائي في كلية الفنون الجميلة بالسليمانية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- نظم قسم الموسيقى في كلية الفنون الجميلة بجامعة السليمانية حفلاً موسيقياً وغنائياً بعنوان "حفل هنسك" (Hansk)، بقيادة ميلان زانست وإشراف ريباز صادق، وذلك في أروقة الكلية.

يوم الثلاثاء، 17 شباط 2026، صرح ميلان زانست، الموسيقي وقائد أوركسترا الحفل، لـ "كوردستان 24" حول إقامة هذا النشاط قائلاً: "تألف (حفل هنسك) من مقطوعات موسيقية ومجموعة من الأغاني التي نظمها قسم الموسيقى في كلية الفنون الجميلة بالسليمانية، بمشاركة المطربين (جوليا شوان) و(صامد أيوب)، حيث كانت جميع الأغاني التي قُدمت باللغة الكوردية".

وأضاف ميلان زانست: "إقامة هذا الحفل تعد تجربة لتمكيننا من تقديم أعمال متميزة في المستقبل وبناء خبرة جيدة. هدفنا هو تعريف المستمعين بالأغنية الكوردية بأسلوب أكاديمي وأوركسترالي، ونريد التأكيد على أن الكرد يمتلكون ثقافة وموسيقى خاصة بهم، وتعريف الجمهور بالموسيقى الكوردية ليدركوا مدى ثراء الكورد في المجال الموسيقي".

يُذكر أن "حفل هنسك" أقيم ضمن نشاطات جامعة السليمانية - كلية الفنون الجميلة (قسم الموسيقى)، وذلك على قاعة "قادر ديلان".