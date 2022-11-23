العراق يضع خطة لنشر حرس الحدود على الشريط الحدودي مع إيران وتركيا

أربيل (كوردستان 24)- قال المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اليوم الأربعاء إنه أعد خطة لإعادة نشر قوات حرس الحدود على طول الشريط الحدودي مع إيران وتركيا.

وهذه أحدث خطوة يتخذها العراق في أعقاب هجمات متكررة تشنها إيران وتركيا داخل أراضي إقليم كوردستان. وتقول أنقرة وطهران إنهما تستهدفان معارضيهما الكورد.

وسبق هذا التحرك إدانات متكررة من جانب العراقي ضد الهجمات التي باتت تنفذ بشكل شبه يومي، وتوقع ضحايا في صفوف المدنيين.

وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني اجتماعاً مساء اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بحضور أعضاء المجلس ورئيس أركان البيشمركة، لمناقشة "الاعتداءات والخروقات التركية والإيرانية على الحدود العراقية"، بحسب بيان رسمي.

وأضاف البيان أن المجلس ناقش كذلك "القصف الذي طال عدداً من المناطق في إقليم كوردستان العراق، وتسبب بترويع الأهالي وإلحاق الأذى لهم ولممتلكاتهم".

واتخذ المجلس جملة قرارات في إطار العمل لوقف هذه الاعتداءات وتضمنت "وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا"، وفق ما أورده البيان.

وشملت القرارات "تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكّنها من إنجاز مهامها"، بالإضافة إلى "المناورة بالموارد البشرية المتاحة لوزارة الداخلية لتعزيز المخافر الحدودية".

كذلك قرر المجلس "التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان العراق ووزارة البيشمركة لإنجاز الفقرات 1 و 2 أعلاه بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية".