السويد تسلّم تركيا أحد المتّهمين بالانتماء "للعمال الكوردستاني"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات التركية، الجمعة، أن السويد سلّمتها أحد المطلوبين لديها والمتهم بالانتماء إلى حزب العمال الكوردستاني.

وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية، إن السويد سلّمت تركيا مطلوباً يدعى، محمود طاط، محكومٌ عليه بالسجن 6 أعوام و10 أشهر، لانتمائه إلى حزب العمال الكوردستاني.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت تركيا عن معارضتها لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، تقول أنقرة إنهما تأويان معارضين وأعضاءاً من حزب العمال الكوردستاني.

وكان طاطا، قد توجّه إلى السويد عام 2015، هرباً من عقوبة السجن الصادرة بحقه، بحسب وكالة الأناضول التي أكدت أن المطلوب تقدّم بطلب اللجوء في السويد، لكنه رُفِض.

وقالت إن الشرطة "أوقفته قبل مدة واقتيد إلى مركز احتجاز في مولندال، وعقب استكمال الإجراءات بحقه، أُرسِل إلى تركيا على متن طائرة".

وأعلنت تركيا أنها ستضغط على فنلندا والسويد لتسليم 33 من المشتبه بهم في قضايا "إرهاب"، بموجب اتفاقٍ يقضي بعدم اعتراض أنقرة على مساعي الدولتين للانضمام إلى الناتو.

وتطالب تركيا السويد بتسليم 11 من أعضاء حزب العمال الكوردستاني و 10 من أعضاء جماعة الداعية الإسلامي، فتح الله غولن.

واتفقت الدولتان الواقعتان في شمالي أوروبا في وقت سابق، على "دراسة طلبات الترحيل أو التسليم المعلقة لتركيا للمشتبه بهم بالإرهاب على وجه السرعة".

وأعلنت فنلندا والسويد في مايو أيار الماضي، عزمهما الانضمام إلى الحلف العسكري الدفاعي لدول الغرب المؤلف من 30 عضواً، رداً على الحرب الروسية ضد أوكرانيا.