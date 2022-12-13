مذكرة التعاون بين تركيا والإمارات في مجال الطاقة تدخل حيّز التنفيذ

أربيل (كوردستان 24)- دخلت مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة الموقعة بين تركيا والإمارات منذ عام، حيّز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأناضول إن "الجريدة الرسمية في البلاد، نشرت اليوم قرار التصديق على المذكرة، إيذاناً ببدء سريانها".

وأضافت الوكالة أن "الرئيس التركي صدق على مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في تشرين الثاني نوفمبر 2021 في العاصمة أنقرة".

وأشارت إلى أن "مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع إطار لتطوير التعاون وحسن النية بين البلدين في مجال الطاقة وتسهيل تبادل المعلومات التقنية والمشورة والمهارات والخبرات".

وتشمل المذكرة، مناقشة "الفرص والتحديات في مجال الاستثمار في النفط والغاز واستخراجهما ومعالجتهما ونقلهما".

وكان أردوغان وولي عهد أبو ظبي آنذاك، الرئيس الحالي لدولة الإمارات محمد بن زايد قد وقعا في أنقرة على 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة في 24 تشرين الثاني نوفمبر 2021، شملت بما في ذلك الاستثمار والصحة والزراعة، بجانب النقل والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي إضافةً إلى الثقافة والشباب وغيرها.

ووقتها، وقع وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، ونظيره الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.