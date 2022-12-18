سیاسة

جوتيار عادل يعزّي أهالي الشرطة في كركوك

وأكد جوتيار عادل "أهمية التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لمواجهة تهديد إرهابيي داعش"
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المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل
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أربيل (كوردستان 24)- وجه المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل مساء الأحد بيان تعزية ومواساة إلى أهالي الشرطة الذين لقوا حتفهم أثناء اشتباكات مع داعش، مؤكداً أهمية التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي لمواجهة التهديدات "الإرهابية".

وقال جوتيار عادل في بيان التعزية "مع الأسف الشديد بعد هجومٍ شنه إرهابيو داعش اليوم الأحد في جنوب غربي كركوك، استشهد ضابط وعدد من عناصر الشرطة، فيما أصيب آخرون بجروح".

وأضاف عادل في البيان "باسم حكومة إقليم كوردستان نعزي أهالي الضحايا وذويهم في مصابهم، وندعو الله أن يرحم الشهداء ويجعل مثواهم الجنة، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

وأكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان "أهمية التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لمواجهة تهديدات إرهابيي داعش، خصوصاً في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم".

وقُتِل تسعة أفراد من الشرطة الاتحادية وأصيب آخر، في انفجار عبوة ناسفة، الأحد، بالقرب من قرية "صفرا" على حدود بلدة "رشاد" جنوبي كركوك.

وقال مصدرٌ في شرطة كركوك لـ كوردستان 24، إن الانفجار أسفر عن مقتل 8 أفراد في الشرطة، وإصابة اثنين آخرين بجروحٍ متفرقة، قبل أن يفارق أحد الجريحين الحياة.

وأضاف "عقب الانفجار مباشرةً، وقع اشتباك مسلّح بين الشرطة وعناصر من خلايا داعش،أسفرت المواجهات عن مقتل أحد أفراد التنظيم".

ولفت المصدر ذاته، أن المواجهات مع تنظيم داعش، وقعت في قرية صفرا بالقرب من سلسلة جبال حمرين.

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