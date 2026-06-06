بقرار من رئيس الوزراء مسرور بارزاني.. استئناف ترقيات قوى الأمن الداخلي والآسايش

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أربيل (كوردستان24)- كشفت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان عن قرب استئناف ترقيات منتسبي قوى الأمن الداخلي والآسايش بعد توقف دام لسنوات، مؤكدة أن عملية تدقيق الأسماء بلغت مراحلها الأخيرة تمهيداً لوضع القرار موضع التنفيذ الفعلي.

وأوضح المدير العام لديوان الوزارة، هيمن ميراني، في تصريح لـ"كوردستان 24"، اليوم السبت، أن استئناف الترقيات يأتي بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، مسرور بارزاني، لإنهاء هذا الملف الذي علق لسنوات جراء ظروف وأسباب مختلفة.

وأضاف ميراني أن "الأسماء كافة تخضع حالياً لمراجعة وتدقيق شاملين شرفا على الانتهاء"، مشيراً إلى أن الجهات المعنية كثفت جهودها لإتمام الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بأسرع وقت ممكن، تمهيداً لإصدار الأوامر الرسمية الخاصة بالترقيات.