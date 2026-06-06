الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته جنوباً وسط تحذيرات من "احتلال كامل" لتجريد حزب الله من سلاحه

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أربيل (كوردستان24)- في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان، صرح قائد المنطقة الشمالية، رافي ميلو، اليوم السبت6 حزیران/یونیو 2026، بأنه "لا يمكن تجريد حزب الله من سلاحه دون احتلال كامل لبنان"، وفقاً لما نقلته القناة 13 الإسرائيلية.

وفي غضون ذلك، أفادت القناة 12 بأن القوات الإسرائيلية سيطرت على ثلاث قرى إضافية في الجنوب اللبناني، هي: عرنون، ويحمر، وزوطر. وبالتزامن مع التحركات الميدانية، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إجلاء فوري لسكان خمس بلدات وقرى جنوبية.

أوامر إخلاء وتحذيرات

ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة (إكس)، نداءً إلى سكان قرى: عرمتى، مشغرة، كفر حونة، سجد (جزين)، وأنصارية، بضرورة مغادرة منازلهم فوراً والتوجه إلى شمال نهر الزهراني. وبرر أدرعي هذه الأوامر بوقوع "انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار" من قبل حزب الله، محذراً من أن البقاء بالقرب من مقاتلي الحزب أو منشآته يعرض حياة المدنيين للخطر.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه الغارات الإسرائيلية على مناطق واسعة في الجنوب منذ الإعلان الأول لوقف إطلاق النار في 16 نیسان/ أبريل الماضي، وتمديده لاحقاً لمرتين.

مصير اتفاق وقف إطلاق النار

وكانت الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، التي عُقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين برعاية أمريكية، قد أفضت إلى بيان ثلاثي أعلن "الاتفاق على تنفيذ وقف إطلاق النار". غير أن الاتفاق ظل مشروطاً بوقف كامل للنيران من جانب حزب الله وإخلاء عناصره من منطقة جنوب الليطاني.

وقد أثار هذا الاتفاق ردود فعل متباينة؛ إذ انتقده حزب الله وصفاً إياه بـ"المخزي والمهين"، بينما أكد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، نواف سلام، أن "التفاوض" يظل الخيار الأفضل والأنسب في المرحلة الراهنة لحماية اللبنانيين بشكل عام وأهالي الجنوب بشكل خاص.



