القضاء الإيراني يأمر بإعادة محاكمة مغنٍ كوردي محكومٍ بالإعدام

أربيل (كوردستان 24)- أمرت المحكمة العليا في إيران بإعادة محاكمة مغني "الراب" الكوردي سامان صيدي (ياسين) الذي كان يواجه عقوبة الإعدام على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

واندلعت احتجاجاتٌ شعبية في الـ 16 سبتمبر أيلول الفائت بمدينة سقز الإيرانية، مسقط رأس مهسا أميني، التي توفيت في أحد معتقلات شرطة الأخلاق بطهران، قبل أن تتسع رقعتها لتشمل معظم مدن البلاد.

وصيدي هو ثاني شخص بعد محمد قبادلو، تأمر المحكمة العليا بإعادة محاكمته بين من يواجهون الإعدام بقضايا مرتبطة بـ"أعمال شغب"، وفق فرانس برس.

لكن السلطة القضائية في إيران أعلنت أن المحكمة العليا رفضت طلب الاستئناف المقدّم في قضية محمد قبادلو (...) وتأييد الحكم الصادر بحقه"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويُحاكم قبادلو بتهمة "الإفساد في الأرض" بسبب "مهاجمته أفراد الشرطة بسيارة، ما أدى لوفاة عنصر وإصابة خمسة آخرين".

بينما كان ياسين يواجه تهمة "الحرابة"، وهي إشارةٍ لإشهاره سكيناً في وجه قوات الأمن وترهيبهم أثناء مواجهة المحتجين.

وأشارت منظمات حقوقية خارج إيران الى أن صيدي متهّم من قبل القضاء بإطلاق النار من مسدّس حربي خلال الاحتجاجات.

ونفّذت السلطة القضائية حكم الإعدام في ديسمبر كانون الأول الجاري، بحق كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، وكلاهما كانا في الثالثة والعشرين من العمر.

ودان القضاء "رهناورد" باستخدام السلاح الأبيض وقتل عنصرين من قوات الأمن في مدينة مشهد بشمال شرقي البلاد.

في حين أدين "شكاري" باستخدام سلاح أبيض وجرح عنصر من الأمن وقطع طريق في طهران.

وأوقفت السلطات الإيرانية أكثر من 14 ألف شخص، وفق منظماتٍ حقوقية معارضة تقول أيضاً إن قوات الأمن قتلت أكثر من 450 آخرين.