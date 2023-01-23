اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان يدين حرق المصحف الشريف في السويد

أربيل (كوردستان 24)- أدان اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان اليوم الاثنين إحراق متطرف سويدي المصحف الشريف، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في أنحاء واسعة من العالم الإسلامي.

وقال الاتحاد في بيان "للأسف أقدم مواطن في السويد على حرق القرآن الكريم لإهانة المسلمين وجرح مشاعرهم"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "الفعل يتنافى تماماً مع جميع القوانين والأعراف السماوية والأرضية، ويجرح مشاعر مليارات المسلمين حول العام".

وحذر اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان من أن عملاً كهذا من شأنه أن ينتج التطرف ويزعزع استقرار المجتمعات والسلام العالمي والتعايش.

وأضاف أن ما حصل يمثل "نقطة سوداء كبيرة لدولة تداعي بالديمقراطية وحقوق الإنسان".

وجاء في البيان "نحن في اتحاد العلماء ندين بشدة هذا الشكل من الأفعال، ونتمنى أن تُحترم القيم الدينية وألّا تُنتهك المقدسات وأن تُتخذ الإجراءات القانونية والجزاء العادل لكل من يقدم على مثل أفعال كهذه".