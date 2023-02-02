مجتمع

أنجلينا جولي ونادية مراد تزوران سنجار

author_image سوار أحمد
کوردستان نادية مراد انجولينا جولي سنجار

أربيل (كوردستان24)- زارت الممثلة الأميركية الشهيرة أنجلينا جولي، قضاء سنجار، يوم الأربعاء برفقة الناجية الإيزيدية وسفيرة النوايا الحسنة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، نادية مراد، لبضع ساعات.

وجاءت زيارة جولي ومراد، بهدف الإطلاع على أعمال إعادة إعمار مستشفى بالقضاء.

كما أجرتا زيارة الى قرية كوجو بالقضاء والتي من المقرر بناء قرية كوجو الجديدة فيها على نفقة منظمة نادية مراد، لتعودا بعدها الى العاصمة الاتحادية بغداد.

وزارت الممثلة أنجلينا جولي، إقليم كوردستان عام 2012، بهدف الاطلاع على أحوال اللاجئين السوريين في إقليم كوردستان. كما زارت قضاء سنجار عام 2015 واطلعت على أوضاع مخيمات النازحين فيه آنذاك.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف