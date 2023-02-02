أنجلينا جولي ونادية مراد تزوران سنجار

أربيل (كوردستان24)- زارت الممثلة الأميركية الشهيرة أنجلينا جولي، قضاء سنجار، يوم الأربعاء برفقة الناجية الإيزيدية وسفيرة النوايا الحسنة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، نادية مراد، لبضع ساعات.

وجاءت زيارة جولي ومراد، بهدف الإطلاع على أعمال إعادة إعمار مستشفى بالقضاء.

كما أجرتا زيارة الى قرية كوجو بالقضاء والتي من المقرر بناء قرية كوجو الجديدة فيها على نفقة منظمة نادية مراد، لتعودا بعدها الى العاصمة الاتحادية بغداد.

وزارت الممثلة أنجلينا جولي، إقليم كوردستان عام 2012، بهدف الاطلاع على أحوال اللاجئين السوريين في إقليم كوردستان. كما زارت قضاء سنجار عام 2015 واطلعت على أوضاع مخيمات النازحين فيه آنذاك.