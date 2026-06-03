أربيل – تنبيه مهم من بلدية أربيل للمواطنين والسائقين

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت رئاسة بلدية أربيل عن بدء أعمال صيانة وتأهيل شارع 120 متر، وذلك يوم الخميس الموافق 4/6/2026، داعيةً المواطنين والسائقين إلى التعاون والالتزام بالتعليمات المرورية لتجنب الازدحام وضمان إنجاز الأعمال بسرعة.

وأوضحت البلدية أنه، وبسبب انطلاق أعمال الصيانة، يُرجى عدم استخدام الطرق التالية خلال فترة العمل:

1. الطريق الجانبي في منطقة بيرمام، وتحديداً من جهة الدوار المؤدي إلى المدينة الإيطالية (2) على شارع 120 متر.

2. شارع 120 متر، بين جسر بهاركه باتجاه جسر بيرمام، وتحديداً من أمام قرية آرام حتى جسر بيرمام.

وأكدت البلدية أن هذه الإجراءات تأتي لتفادي الاختناقات المرورية ولتسهيل حركة الآليات العاملة في الموقع، مشددة على ضرورة استخدام الطرق البديلة خلال فترة الصيانة.

واختتمت بلدية أربيل بيانها بدعوة السائقين إلى التعاون والالتزام بالإرشادات المرورية، لما فيه المصلحة العامة وانسيابية الحركة في المدينة.