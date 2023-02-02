سیاسة

واشنطن تعلن عقوبات جديدة على طالبان

author_image مظفر مزوري
العالم واشنطن قيود عقوبات طالبان تأشيرات وزير الخارجية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت واشنطن الأربعاء فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لأفراد حركة طالبان رداً على منع توظيف النساء وتعليمهن في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في بيان "أتّخذ تدابير اليوم لفرض قيود إضافية على التأشيرات الممنوحة لبعض أعضاء طالبان الحاليين أو السابقين، وأعضاء جماعات أمنية غير حكومية وأفراد آخرين يعتبرون مسؤولين أو شركاء في قمع النساء والفتيات في أفغانستان.

وفرضت حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة مجدداً في آب/اغسطس 2021 قيوداً مشدّدة على الأفغانيات، فحظرت تولي النساء وظائف حكومية، ومنعتهنّ من ارتياد المدارس الثانوية والجامعات أو حتى الحدائق العامة.

كذلك منعت طالبان المنظمات الحكومية من العمل مع النساء الأفغانيات منذ كانون الأول/ديسمبر، ما دفع منظمات عديدة إلى تعليق نشاطها.

وأكد بلينكن أنّ الولايات المتحدة ستواصل العمل بالتنسيق مع دول حليفة "بهدف جعل طالبان تدرك أن تداعيات مهمة ستترتب على أفعالها التي ستغلق الطريق أمام تحسن علاقاتها مع المجتمع الدولي".

المصدر: AFP

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف