سیاسة

وزير الخارجيَّة السعودي يصل إلى بغداد

author_image Kurdistan24 اربیل
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
العراق

 

أڕبیل (كوردستان 24 )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، 2 شباط وصول وزير الخارجيَّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى بغداد في زيارة رسميَّة.

وقال الصحاف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الخارجيَّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة".

وأضاف الصحاف، أن "وزير الخارجية السعودي سيلتقي خلال الزيارة، كل من رئيس الجمهوريَّة عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسيّ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين".

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