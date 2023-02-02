وزير الخارجيَّة السعودي يصل إلى بغداد

أڕبیل (كوردستان 24 )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، 2 شباط وصول وزير الخارجيَّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى بغداد في زيارة رسميَّة.

وقال الصحاف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الخارجيَّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة".

وأضاف الصحاف، أن "وزير الخارجية السعودي سيلتقي خلال الزيارة، كل من رئيس الجمهوريَّة عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسيّ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين".