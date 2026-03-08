"سنتكوم" تنفي مزاعم إيران حول أسر جنود أمريكيين

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بشكل قاطع، الأنباء التي روج لها مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى بشأن أسر جنود أمريكيين، واصفة تلك الادعاءات بأنها "أخبار كاذبة وتضليل للحقائق".

وجاء رد الفعل الأمريكي عقب تصريحات أدلى بها علي لاريجاني، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يوم السبت 7 آذار/مارس 2026، زعم فيها تلقي تقارير تفيد بوقوع عدد من الجنود الأمريكيين في قبضة القوات الإيرانية. واتهم لاريجاني واشنطن بتعمد إخفاء الحقائق وتقليل أعداد خسائرها البشرية، مدعياً أنها تعلن عنها لاحقاً تحت ذريعة "الحوادث المفاجئة".

من جانبه، فند المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، تيم هوكينز، هذه المزاعم قائلاً: "تبذل إيران قصارى جهدها لنشر أنباء كاذبة وحجب الحقائق، وما هذه الادعاءات إلا نموذج آخر واضح لسياسة التضليل التي تتبعها طهران".

وشدد هوكينز في تصريحه على أنه لا يوجد أي جندي أمريكي محتجز أو مأسور لدى الجانب الإيراني، مؤكداً سلامة جميع الأفراد التابعين للقوات الأمريكية في المنطقة.