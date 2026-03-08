انفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو ولا إصابات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- سُمع دوي انفجار قوي ليل السبت الأحد قرب السفارة الأميركية في أوسلو، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الفور، بحسب ما أعلنت الشرطة النروجية.

وأفادت الشرطة بأن الانفجار وقع قرابة الساعة 01,00 (00,00 بتوقيت غرينتش)، مضيفة أنه ليس لديها أي معلومات في هذه المرحلة بشأن مصدره.

وأضافت أنها على تواصل مع السفارة بشأن الحادثة، وأن عددا كبيرا من الموارد موجود في الموقع.

ووُضعت السفارات الأميركية في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى بسبب الحرب الجارية، وقد تعرض عدد منها لهجمات فيما ترد طهران على أهداف صناعية ودبلوماسية.

لكن الشرطة لم تقدم أي إشارة على أن الحادثة التي وقعت قرب السفارة الأميركية في أوسلو مرتبطة بالنزاع.