سیاسة

توقعات وأحوال الطقس في أقليم كوردستان

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - بحسب توقعات الطقس ، سيستمر تأثير الثلوج والأمطار في إقليم كوردستان.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية والزلزالية بإقليم كوردستان (KRMSD) ، إن السماء ستكون غائمة وممطرة في معظم أنحاء الإقليم اليوم خلال ساعات الليل.

وهذه توقعات الطقس ليوم الخميس الذي سيكون غائم جزئيا إلى غائم مع هطول أمطار في بعض المناطق وثلوج في المناطق الجبلية العالية.

أعلى درجة حرارة متوقعة في أربيل: 9 درجة مئوية:

السليمانية: 6 درجات مئوية

دهوك: 6 درجات مئوية

كركوك: 11 درجة مئوية

حلبجة: 5 درجات مئوية

زاخو: 5 درجات مئوية

سوران: 4 درجات مئوية

كرميان: 12 درجة مئوية

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