العراق يطلق عملية عسكرية "كبرى" لملاحقة فلول داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش العراقي اليوم السبت اطلاق المرحلة الثانية من عملية عسكرية "كبرى" لملاحقة فلول تنظيم داعش في عدد من المحافظات.

وقال الجيش العراقي في بيان "باشرت ثلاث قيادات عمليات هي الجزيرة وغرب نينوى وصلاح الدين بعملية (سيوف الحق- المرحلة الثانية)... لغرض إدامة الزخم واستمراراً للضغط على ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة".

وأضاف البيان أن العملية "جزء من عملية كبرى بعموم قواطع العمليات ومستمرة منذ أسبوع وتشترك بها كل قواتنا الأمنية البطلة وبإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش وبقية الصنوف الساندة".

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.