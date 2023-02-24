وفاة الفنان السوري شادي زيدان

أربيل (كوردستان24)- توفي الفنان السوري شادي زيدان اليوم الجمعة، عن عمر 48 عاما، بعد أن دخل المستشفى قبل عدة أيام في حالة حرجة بعد إصابته بجلطة دماغية.

وكانت الفنانة غفران ديروان قد أعلنت نبأ وفاة الفنان شادي زيدان عبر حسابها في "فيسبوك"، حيث علقت "الله يرحمك يا استاذ شادي ويجعل مثواك الجنة، آلمنا رحيلك، والله يصبر عيلتك يارب، عزائي الكبير لوالدتك وللاستاذ أيمن زيدان والاستاذ وائل والعائلة جميعا، السلام لروح الفنان شادي زيدان".

ونعى الممثل السوري ايمن رضا الراحل، إذ نشر صورته على صفحته الخاصة عبر فيسبوك وعلّق بالقول "الله يرحمك يا شادي والعمر لكل محبينك".

هذا وكان تعرض الممثل السوري شادي زيدان لازمة صحية مفاجئة اثناء تصويره مشاهده في احد الاعمال الدرامية التي ستعرض خلال شهر رمضان المبارك المقبل، الامر الذي استدعى نقله الى المستشفى ودخوله العناية المركزة بحالة صحية دقيقة جدا.