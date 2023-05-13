اقتصاد

"العمل العراقية" تتّخذ إجراءات قانونية بحق القطاع الخاص لعدم تسجيل عمالهم

author_image Kurdistan24 اربیل
مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية (واع)
مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية (واع)
العراق وزارة العمل نجم العقابي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق القطاع الخاص المتخلفين عن تسجيل عمالهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، اليوم السبت، إن "العمال غير المسجّلين في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، يستطيعون تقديم طلب للتسجيل".

مُشيراً إلى أن الوزارة "اتّخذت إجراءات قانونية بحق أرباب العمل وأصحاب الشركات المخالفين، وصلت إلى فرض غرامات مالية كبيرة جداً، واسترجاع جميع حقوق العامل، فضلاً عن إجراءات قانونية أخرى".

 

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