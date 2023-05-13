"العمل العراقية" تتّخذ إجراءات قانونية بحق القطاع الخاص لعدم تسجيل عمالهم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق القطاع الخاص المتخلفين عن تسجيل عمالهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، اليوم السبت، إن "العمال غير المسجّلين في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، يستطيعون تقديم طلب للتسجيل".

مُشيراً إلى أن الوزارة "اتّخذت إجراءات قانونية بحق أرباب العمل وأصحاب الشركات المخالفين، وصلت إلى فرض غرامات مالية كبيرة جداً، واسترجاع جميع حقوق العامل، فضلاً عن إجراءات قانونية أخرى".