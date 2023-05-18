اليمن.. أبطأ دولة في سرعة الانترنت رغم ارتفاع تكلفة الخدمة

أربيل (كوردستان24)- تعد شبكة الإنترنت في اليمن هي الأبطأ على مستوى العالم رغم غلاء تكاليفها مقارنة بنظيراتها من الدول العربية. ورغم أن قطاع الإنترنت والاتصالات كان يمثل ثاني أكبر الموارد الاقتصادية لليمن قبل الحرب، إلا أن مستوى الخدمة لا يكافؤ قيمة الخدمات المقدمة، بحسب متخصصين.

يحاول محمد وهو مواطن يمني الاتصال بشبكة الإنترنت الخلوي عبر شبكة اتصالات محلية في اليمن توفر خدمة الجيل الرابع، ليتمكن من حضور دورة تدريبية عن بعد، ورغم أن محمد يسكن في مركز مدينة تعز، إلا أن الشبكة سيئة للغاية، يقول إن من الأفضل له استخدام خدمة الإنترنت الأرضي رغم ضعفه، لكنه منذ سنوات لم يتمكن من الاشتراك فيها.

وقال محمد الراجحي لكوردستان24 "تقدمت أكثر من مرة بطلب للحصول على خط أرضي، وفي كل مرة أذهب إلى الشركة يقولون إنهم لا يستوعبون مشتركين جدد، لكني أعرف أشخاص دفعوا مبالغ بحدود خمسمائة دولارا أو أكثر وحصلوا على خط إنترنت، حتى الإنترنت في اليمن أصبح سوقا سوداء".

يتزايد الشعور بعدم الرضا عن خدمة الإنترنت في اليمن لدى المستخدمين، الذين تقدر تقارير بأنهم يمثلون سبعة وعشرين بالمائة من إجمالي السكان، تقدم الخدمة الأرضية شركة حكومية وحيدة، بينما الخلوية تقدمها شركتان، لكن خدماتها لا تغطي إلا أجزاء قليلة من المدن، وهو ما يجعل اليمن في آخر قائمة دول العالم من حيث سرعات الإنترنت، وأولها عربيا من حيث التكاليف.

وقال وفيق صالح وهو صحفي مهتم بالشؤون الاقتصادية لكوردستان24 "ان اليمن لديها كابل بحري واحد فقط، إضافة إلى احتكار مليشيا الحوثي وسيطرتها على قطاع الاتصالات والإنترنت في اليمن، عبر السيطرة على شركة يمن نت التي تمد كافة محافظات الجمهورية بالإنترنت، وبالتالي تحتكر هذا المجال، وتواجه الكثير من التحديات إضافة إلى الحرب".

تعرضت البنية التحتية للاتصالات والإنترنت في اليمن لأضرار خلال سنوات الحرب، تسبب برداءة الخدمة وانقطاعات متكررة فيها، وهو ما يعيق المستخدمين عن الوصول لكثير من الخدمات على الشبكة العنكبوتية.

فجوة رقمية تفصل اليمنيين عن العالم نتيجة تدهور خدمات الإنترنت والاتصالات. تأثر هذا القطاع خلال سنوات الحرب وقلت فرص تطويره. ومع استمرار عدم تحييده فإن من المتوقع أن يزيد مستواه في التراجع، رغم أهميته باعتبار كونه ثاني أكبر مورد اقتصادي للبلاد، قبل اندلاع الصراع.

تقرير: أيمن قائد - مراسل كوردستان24 في اليمن