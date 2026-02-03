وفدٌ تجاري ألماني رفيع المستوى يصل إلى إقليم كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 3 شباط 2026، عن وصول وفد رفيع المستوى من وزارة التجارة الألمانية، يرافقه ممثلون عن كبرى الشركات الألمانية، إلى إقليم كوردستان.

وكان في استقبال الوفد بمطار أربيل الدولي عدد من المستشارين والمديرين في الحكومة، بالإضافة إلى القنصل العام الألماني ووفد من القنصلية الألمانية في الإقليم.

وأشارت دائرة العلاقات الخارجية إلى أن الوفد التجاري الألماني سيعقد خلال زيارته سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان، فضلاً عن عقد اجتماعات مع شركات ورجال أعمال محليين.

وأكد البيان أن زيارة هذا الوفد التجاري تمثل خطوة مهمة أخرى نحو تعزيز وتوسيع آفاق العلاقات التجارية والاقتصادية بين إقليم كوردستان والدول الخارجية.