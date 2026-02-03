نور الدين البابا: استلمنا المباني الأمنية في القامشلي وسط أجواء إيجابية

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، اليوم الثلاثاء 3 شباط 2026، أن قوات الوزارة بدأت بدخول مدينة قامشلي، حيث حظيت باستقبال حار ومنظم من قبل قوات الآسايش (الأمن الداخلي)، مشيراً إلى أن القوات تعمل حالياً على استلام مباني المؤسسات الأمنية في المدينة.

وأوضح المتحدث أن انتشار القوات داخل المدينة يأتي تنفيذاً للاتفاق المبرم بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة السورية، بهدف تعزيز الاستقرار الأمني ومساندة القوى الأمنية الموجودة في تثبيت الأمان.

وحول الأوضاع الميدانية وطبيعة التنسيق، أكد نور الدين بابا وجود أجواء إيجابية ملموسة، معتبراً أن ما تحقق اليوم هو انتصار للشعب السوري بكافة مكوناته.

وأضاف قائلاً: "نحن اليوم بصدد فتح صفحة جديدة، بعيداً عن لغة الانتقام وخطاب العنف والتمييز، لنمضي معاً في بناء سوريا الجديدة؛ سوريا التي تُبنى بجهود كافة أبنائها من العرب والكرد والتركمان والسريان".

وفي رسالة طمأنة وجهها إلى أهالي محافظة الحسكة، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن المحافظة لم تعد بحاجة إلى المزيد من الدماء أو الرصاص والصواريخ، بل هي كبقية المحافظات السورية بحاجة ماسة إلى نهضة شاملة.

مشدداً على أنه مع عودة مؤسسات الدولة وتفعيل الاتفاق، ستستعيد الحسكة دورها كقلب حيوي ونابض لسوريا على المستويين الاقتصادي والحضاري.