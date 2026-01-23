منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مفتشية ذي قار، اليوم الجمعة، العثور على 1500 قطعة أثرية تعود الى حقب زمنية مختلفة خلال العام 2025.

وقال مدير مفتشية ذي قار شامل الرميض، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "بعثات أجنبية عثرت على نحو 1500 قطعة أثرية في مناطق مختلفة من محافظة ذي قار".

وأوضح أن "10 بعثات أجنبية من جامعات ومؤسسات علمية رصينة عملت خلال العام 2025 في مواقع أثرية مهمة بمحافظة ذي قار، من بينها أور، ولكش، وكرسو، وأريدو، ولارسا".

وأضاف أن "أعمال هذه البعثات أسفرت عن استظهار 1500 قطعة أثرية تعود الى حقب زمنية مختلفة"، مبيناً أنه "تم ارسال جميع القطع الأثرية الى المتحف الوطني العراقي في بغداد وفق السياقات القانونية المعتمدة".

وأردف أن "عدداً من هذه البعثات يعمل بعقود جديدة وبالاشتراك مع كوادر أثرية من دائرة آثار ذي قار الى جانب كوادر أجنبية، فيما تواصل بعثات أخرى أعمالها للمواسم الرابع والخامس والسادس، على أن تستكمل تنقيباتها في المواسم المقبلة نظراً لأهمية النتائج التي تم التوصل اليها".

وأشار الى أن "الاكتشافات المعمارية شملت استظهار البوابة والجدار الخارجي لمدينة لارسا من قبل البعثة الفرنسية، إضافة الى اكتشاف بيت الإله وبيت اللوح في مدينة كرسو من قبل بعثة المتحف البريطاني، فضلاً عن اكتشاف قناة إروائية كانت تغذي مدينة لكش من قبل البعثة الامريكية".